Для улучшения положения налогоплательщиков.

Максимальный размер пени ограничат суммой задолженности по налогам. Соответствующий законопроект подготовило Министерство финансов России, пишет "КоммерсантЪ".

Поправка в часть 1 статьи 75 Налогового кодекса РФ подразумевает ограничение суммы пеней, начисленных на недоимку, размером последней. Это значит, что начисление пеней будет останавливаться в день, когда их сумма сравнивается с размером долга по налогам, передает "Уралинформбюро".

Сейчас пени, например для бизнеса, могут превышать 20% годовых.

По данным ФНС, на 1 декабря 2017 года общий долг по пеням перед консолидированным бюджетом равнялся 252,6 миллиарда рублей. В том числе 101 миллиард россияне недоплатили в федеральную казну.

Ограничение размера пени станет "продолжением" масштабного списания налоговой недоимки и пеней в 205,8 миллиарда рублей с граждан и индивидуальных предпринимателей. Инициатором кампании стал глава государства Владимир Путин.