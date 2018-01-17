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Ни копейкой больше: пени ограничат суммой налогового долгаСегодня в 12:27

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Для улучшения положения налогоплательщиков.

Максимальный размер пени ограничат суммой задолженности по налогам. Соответствующий законопроект подготовило Министерство финансов России, пишет "КоммерсантЪ".

Поправка в часть 1 статьи 75 Налогового кодекса РФ подразумевает ограничение суммы пеней, начисленных на недоимку, размером последней. Это значит, что начисление пеней будет останавливаться в день, когда их сумма сравнивается с размером долга по налогам, передает "Уралинформбюро".

Сейчас пени, например для бизнеса, могут превышать 20% годовых.

По данным ФНС, на 1 декабря 2017 года общий долг по пеням перед консолидированным бюджетом равнялся 252,6 миллиарда рублей. В том числе 101 миллиард россияне недоплатили в федеральную казну.

Ограничение размера пени станет "продолжением" масштабного списания налоговой недоимки и пеней в 205,8 миллиарда рублей с граждан и индивидуальных предпринимателей. Инициатором кампании стал глава государства Владимир Путин.

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