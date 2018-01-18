Чистый отток капитала из РФ достиг 31,3 миллиарда долларов17 января в 19:30
- Текст
В 2017 году.
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина недооценила чистый отток капитала за 2017 год.
За минувшие 12 месяцев за рубеж частным сектором было вывезено 31,3 миллиарда долларов, что в 1,6 раза превышает аналогичный результат 2016 года - 19,8 миллиарда долларов, сообщили "Уралинформбюро" в ЦБ РФ.
В основном капитал "утекал" посредством операций банковского сектора по сокращению внешних обязательств.
Стоит отметить, что в декабре прошлого глава Банка России Эльвира Набиуллина оценивала чистый отток капитала в 29 миллиардов долларов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:17
В цехе на окраине Екатеринбурга во время пожара произошел взрыв
Газового баллона.17 января в 20:06
Минфин притормозит укрепление рубля
Ради отраслевого бизнеса.17 января в 19:30
Чистый отток капитала из РФ достиг 31,3 миллиарда долларов
В 2017 году.17 января в 19:10
Следователи назвали предварительные причины убийства оренбургского бизнесмена
И его сына-первоклассника.17 января в 18:58
Старейший кинотеатр Екатеринбурга лишится попкорна
И обзаведется оркестром.17 января в 18:53
Названы лидеры УрФО по ипотеке
За 2017 год.17 января в 18:48
Аномальные морозы запрут школяров Южного Урала по домам
Занятия могут отменить.17 января в 18:46
Свердловский минздрав сделал ставку на местных производителей
Для экономии.17 января в 18:41
В Японии залаял поезд
Во благо оленей.17 января в 18:35
На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей
Список.17 января в 18:33
В Реже две улицы закрыли для автобусов
Езда по ним опасна для жизни.17 января в 18:14
После поножовщины в южноуральской школе возбудили дело
Уголовное.17 января в 18:13
Обновленная Lada Granta попала в объектив
Пока в камуфляже.17 января в 18:07
На Тюменском тракте фура снесла легковушку - погибла женщина
Еще два человека пострадали.17 января в 18:02
В Екатеринбурге улица Крылова станет двухсторонней
С февраля.
Главные новости
- 17 января в 18:35На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей
- 17 января в 18:14После поножовщины в южноуральской школе возбудили дело
- 17 января в 17:46Парковку на площади 1905 года в столице Урала закроют во время мундиаля
- 17 января в 16:53Тагильчане поедут к губернатору за чистой водой
- 17 января в 16:17Екатеринбургским депутатам показали мойку бутс
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?