В 2017 году.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина недооценила чистый отток капитала за 2017 год.

За минувшие 12 месяцев за рубеж частным сектором было вывезено 31,3 миллиарда долларов, что в 1,6 раза превышает аналогичный результат 2016 года - 19,8 миллиарда долларов, сообщили "Уралинформбюро" в ЦБ РФ.

В основном капитал "утекал" посредством операций банковского сектора по сокращению внешних обязательств.

Стоит отметить, что в декабре прошлого глава Банка России Эльвира Набиуллина оценивала чистый отток капитала в 29 миллиардов долларов.