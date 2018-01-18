Ради отраслевого бизнеса.

Рублю не дадут резко укрепиться при дорожающей нефти. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на Гайдаровском форуме, передает "Уралинформбюро".

"Цены на нефть выросли, курс рубля укрепился, но мы начали осуществлять операции на рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Мы не дадим резко укрепиться курсу", - цитирует главу Минфина ТАСС.

По словам А.Силуанова, если этого не сделать, то пострадает отраслевой бизнес, который станет неконкурентоспособным.

Кроме того, бюджетное правило поможет обеспечить поступления в резервы. В этом году в "кубышку" планируется отправить до 3% ВВП дополнительных поступлений нефтегазовых доходов.

Согласно новому бюджетному правилу, с 1 января 2018 года излишние нефтегазовые доходы, полученные при цене на черное золото свыше установленной планки (40 долларов за баррель в ценах 2017 года с последующей ежегодной индексацией на 2%) направляются в резервы. Это позволит сгладить скачки валютного курса.