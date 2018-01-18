Минфин притормозит укрепление рубля 17 января в 20:06
- Текст
Ради отраслевого бизнеса.
Рублю не дадут резко укрепиться при дорожающей нефти. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на Гайдаровском форуме, передает "Уралинформбюро".
"Цены на нефть выросли, курс рубля укрепился, но мы начали осуществлять операции на рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Мы не дадим резко укрепиться курсу", - цитирует главу Минфина ТАСС.
По словам А.Силуанова, если этого не сделать, то пострадает отраслевой бизнес, который станет неконкурентоспособным.
Кроме того, бюджетное правило поможет обеспечить поступления в резервы. В этом году в "кубышку" планируется отправить до 3% ВВП дополнительных поступлений нефтегазовых доходов.
Согласно новому бюджетному правилу, с 1 января 2018 года излишние нефтегазовые доходы, полученные при цене на черное золото свыше установленной планки (40 долларов за баррель в ценах 2017 года с последующей ежегодной индексацией на 2%) направляются в резервы. Это позволит сгладить скачки валютного курса.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:17
В цехе на окраине Екатеринбурга во время пожара произошел взрыв
Газового баллона.17 января в 20:06
Минфин притормозит укрепление рубля
Ради отраслевого бизнеса.17 января в 19:30
Чистый отток капитала из РФ достиг 31,3 миллиарда долларов
В 2017 году.17 января в 19:10
Следователи назвали предварительные причины убийства оренбургского бизнесмена
И его сына-первоклассника.17 января в 18:58
Старейший кинотеатр Екатеринбурга лишится попкорна
И обзаведется оркестром.17 января в 18:53
Названы лидеры УрФО по ипотеке
За 2017 год.17 января в 18:48
Аномальные морозы запрут школяров Южного Урала по домам
Занятия могут отменить.17 января в 18:46
Свердловский минздрав сделал ставку на местных производителей
Для экономии.17 января в 18:41
В Японии залаял поезд
Во благо оленей.17 января в 18:35
На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей
Список.17 января в 18:33
В Реже две улицы закрыли для автобусов
Езда по ним опасна для жизни.17 января в 18:14
После поножовщины в южноуральской школе возбудили дело
Уголовное.17 января в 18:13
Обновленная Lada Granta попала в объектив
Пока в камуфляже.17 января в 18:07
На Тюменском тракте фура снесла легковушку - погибла женщина
Еще два человека пострадали.17 января в 18:02
В Екатеринбурге улица Крылова станет двухсторонней
С февраля.
Главные новости
- 17 января в 18:35На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей
- 17 января в 18:14После поножовщины в южноуральской школе возбудили дело
- 17 января в 17:46Парковку на площади 1905 года в столице Урала закроют во время мундиаля
- 17 января в 16:53Тагильчане поедут к губернатору за чистой водой
- 17 января в 16:17Екатеринбургским депутатам показали мойку бутс
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?