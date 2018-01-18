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СПК "трясет" со свердловского минфина миллионы рублейСегодня в 12:28

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За перевозки.

АО "Свердловская пригородная компания" подала иск в арбитраж на министерство финансов Среднего Урала. Перевозчик требует 130 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СПК, тариф, установленный государством, не покрывает всех расходов, понесенных компанией при осуществлении перевозок. Поэтому выпадающие доходы ей ежегодно компенсируют региональные власти, выделяя субсидии. Их размер определяется прогнозно. Фактический результат рассчитывается по итогам годовой бухгалтерской отчетности, поэтому выделенные бюджетные средства могут перекрыть все расходы перевозчика, а могут и не покрыть их. В случае недостатка финансирования, стороны сначала пытаются договорится, а при разногласиях идут в суд.

В то же время в СПК добавили, что с правительством Свердловской области у компании долгосрочные партнерские отношения. "Новый договор на осуществление железнодорожных перевозок с властями региона был заключен сразу три года (2018-2020), а не на один, как ранее", - отметили в СПК.

Стоит отметить, что помимо Свердловской области, СПК подан иск и к челябинскому минфину. С него перевозчик требует 66 миллионов рублей.

Ранее по теме:
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