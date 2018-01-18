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Свердловский бюджет потратил миллиард на фонтаныСегодня в 17:27

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Набережные и парки.

Свыше 1 миллиарда рублей вложили власти Свердловской области в 2017 году в благоустройство моногородов региона. Финансирование осуществлялось из бюджетов всех уровней в рамках реализации приоритетной целевой программы "Пять шагов благоустройства повседневности", сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Самыми крупными проектами программы стали реконструкции светомузыкального фонтана в Первоуральске, центральных аллей в Североуральске и рабочем поселке Малышева, набережной в Краснотурьинске, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхней Пышме и ледовой арены в Каменске-Уральском. Кроме того, в Нижнем Тагиле и Верхней Салде проведена реконструкция парков Народного и имени Гагарина.

В 2018 году работа по формированию современной городской среды в моногородах Свердловской области будет продолжена. Для моногородов установлен приоритетный порядок участия в отборе: им будут в первую очередь предоставляться субсидии на благоустройство из областного бюджета.

До 2022 года на благоустройство общественных пространств в городах Среднего Урала будет направлено около 7,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней и иных источников.

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