"Южуралжасо" и "АСКО".

Банк России приостановил лицензии у двух страховых компаний, работающих в уральском регионе - ООО "Страховая группа "АСКО" и АО "Южуралжасо". Первая имеет филиал в Тюмени, вторая – в Челябинске.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦБ РФ, Страховая группа "АСКО" не исполнила предписания регулятора, а "Южуралжасо" попало в "немилость" из-за финансовых проблем.