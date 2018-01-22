На первую половину 2018 года.

Новый норматив стоимости одного квадратного метра жилья на январь-июнь 2018 года определил Минстрой РФ. Он составил 37 848 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте "Российской газеты".

Самая высокая рыночная стоимость "квадрата" традиционно в Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице метр оценен в 91 670 рублей, в городе на Неве – 63 416 рублей. Дешевле всех жилье в Адыгее и Калмыкии, где стоимость квадратного метра не доходит до 27 000 рублей.

Среди регионов УрФО самый дорогой квадратный метр жилья - на Ямале (49 996 рублей). На втором месте - Югра (44 040 рублей). Чуть дешевле жилье в Свердловской и Тюменской областях – 43 838 и 40 612 рублей соответственно. Замыкают "ценовой рейтинг" Зауралье и Южный Урал, где стоимость квадратного метра в январе-марте 2018 года "задержится" на уровне 30 664 и 29 929 рублей соответственно.

Стоит отметить, что показатели средней рыночной стоимости "квадрата" используются государством для расчета величины субсидий, выделяемых гражданам на строительство и покупку жилья, передает "Уралинформбюро".