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Мировые деньги сосредоточены в руках 1%23 января в 11:20

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Количество миллиардеров растет.

В 2017 году каждые два дня на планете появлялся новый миллиардер. Число богачей выросло до 2043, а их совокупное состояние увеличилось на 762 миллиарда долларов. Данные международной организации по борьбе с бедностью Oxfam публикуют федеральные СМИ.

Аналитики Oxfam подсчитали, что 82% денег сосредоточены в руках 1% населения, а доходы 42 супербогачей сопоставимы с "кошельком" 3,7 миллиарда бедняков.

По мнению экспертов, уменьшить социальное неравенство в мире можно за счет справедливого налогообложения и повышения зарплат рядовым сотрудникам.

В противном случае постоянно растущая пропасть между богатыми и бедными приведет к катастрофическим экономическим последствиям и социальному взрыву, передает "Уралинформбюро".

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