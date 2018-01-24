Бюджетникам России подкинули 15 миллиардов Сегодня в 09:57
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На зарплату.
Правительство РФ в 2018 году выделит 15,4 миллиарда рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина, сообщает "Уралинформбюро".
Самую серьезную прибавку (порядка 7,2 миллиарда рублей) получит сфера образования. Науке и здравоохранению достанется по 3,4 миллиарда. На сферу культуры зарезервировано всего полмиллиарда рублей. Остаток в размере чуть меньше одного миллиарда будет распределен между главными распорядителями средств федерального бюджета.
Среди "счастливчиков" в документе значатся и конкретные организации. Так, МГУ получит прибавку к зарплате преподавательского состава в размере 154,3 миллиона рублей, Большой театр — 38,3 миллиона, национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" — 22,4 миллиона рублей.
Стоит заметить, что в 2017 году самая высокая средняя зарплата работников социальной сферы и науки зарегистрирована в Москве: 52,9 тысячи рублей в месяц. В Уральском федеральном округе этот показатель составил 41,1 тысячи рублей.
Самые бедные учителя и врачи проживают в Северо-Кавказском федеральном округе: согласно данным Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная зарплата работников социальной сферы и науки в этом регионе едва превышает 19 тысяч рублей
Екатеринбург занял третье место среди городов-миллионников по показателю среднемесячной зарплаты: 33,3 тысячи рублей по данным за февраль 2017 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", средняя зарплата медиков в столице Урала превысила 42 тысяч рублей. На порядок ниже средняя зарплата у коммунальщиков – 26,2 тысячи. Учителя получают еще меньше – 20,7 тысячи рублей.
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