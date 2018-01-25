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В Свердловской области пересмотрят критерии начисления налога на имущество - вместо двух их будет 54. Проведением массовой кадастровой оценки недвижимости и земли займется специально созданное ГУП "Центр кадастровой оценки", рассказал в интервью "РБК-Екатеринбург" вице-губернатор Сергей Зырянов.

В 2018 году ГУП соберет информацию о 3,5 миллиона объектов налогообложения и ранжирует их по 54 критериям методики начисления "оброка" Минэкономразвития. В следующем году пройдет массовая оценка, а с 2020-го в силу вступит налогообложение исходя из кадастровой оценки, в том числе и имущества физических лиц, передает "Уралинформбюро".

Сегодня, отметил Зырянов, два аналогичных объекта могут стоить с разницей до 200 тысяч раз. "Я всегда эти примеры привожу: в здании на Маршала Жукова, 5 - 57 копеек за квадратный метр. А на Антона Валека, 13 определили 1 рубль 22 копейки. И в то же время в "Антее" - 111 тысяч", - говорит чиновник.

Оценка кадастровой стоимости недвижимости проведена "мягко говоря, не очень качественно". Учитывались два критерия - расстояние до администрации города и центральной магистрали.

"И земельный участок, который находится на берегу озера, замечательный участок, во много раз оказался дешевле, чем земельный участок, находящийся на обочине дороги. Он, в принципе, может быть, и нужен кому-то, но для ИЖС точно не подойдет…" - пояснил Зырянов.

Стоит отметить, что сейчас налог, рассчитанный на основе кадастровой стоимости, платят 357 коммерческих объектов площадью более 5000 квадратных метров. Владельцы многих из них оспаривают начисленные круглые суммы в суде и на комиссии при Росреестре. И зачастую находят поддержку - только за 2017 год бюджет Свердловской области недополучит 3 миллиона рублей налога на имущество.

Оспаривают начисленный по новой схеме налог на имущество и рядовые свердловчане, когда его ставка за одинаковые квартиры в одном доме разнится в разы.