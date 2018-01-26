Инфляцию не обогнать.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян падают четвертый год подряд. За прошлый год кошельки россиян "похудели" на 1,7%. И это - несмотря на то, что в декабре прошлого года суммы их доходов подросли по сравнению с ноябрем на 46,3%. Данные Росстата опубликованы на официальном сайте ведомства, передает "Уралинформбюро"

В целом в 2017 году средний денежный доход на душу населения равнялся 31 475 рублям (+ 2,4% к 2016 году), а среднемесячная начисленная заработная плата была в районе 39 085 рублей (+7,2%). Реальная же заработная плата выросла на 3,4%.

В последнем месяце 2017 года уровень безработицы в России составил 5,1% (3,9 миллиона человек), а в центрах занятости населения стояло на учете 800 000 человек.

Стоимость минимального набора продуктов питания в стране в конце декабря 2017-го составляла 3749,6 рубля (+ 1,6% с начала года). В УрФО подобная "продуктовая корзина" обходилась в среднем в 3992,6, рубля. При этом ценовой "максимум" был зафиксирован в Тюменской области (4493,1), а "минимум" – в Челябинской (3562,5 рубля).

Максимальные индексы цен производителей промышленных товаров были зафиксированы в шести регионах, среди них оказались "соседи" Свердловской области – Тюменская область (+105,8% к ноябрю) и Пермский край (+105,3%).