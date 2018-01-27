На человека - 4700 рублей.

В 2018 году на обслуживание членов свердловского правительства в аэропорту Кольцово из бюджета региона потратят 629 800 рублей. Такая сумма прописана в аукционной документации, размещенной на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Планируется, что стоимость обслуживания одного высокопоставленного чиновника в зале авиаузла составит 4700 рублей. С 1 февраля по 31 декабря 2018 года свердловские випы воспользуются услугами воздушной гавани 134 раза.