За 30 лет.

Более 1 триллиона долларов составил отток капитала из России. Такое заявление в ходе World Blockchain and Cryptocurrency Summit в Москве сделал советник президента РФ Сергей Глазьев, передает "Уралинформбюро".

"Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше 1 триллиона долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой - кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается. Это несправедливо", - цитирует эксперта RNS.

Глазьев считает, что с наступлением эпохи цифровых денег отслеживать финансовые потоки станет легче.

По подсчетам ЦБ РФ, только за 2017 год из России частным сектором было вывезено за рубеж 31,3 миллиарда долларов.

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