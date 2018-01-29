Отток капитала из РФ перевалил за триллион долларовСегодня в 09:12
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За 30 лет.
Более 1 триллиона долларов составил отток капитала из России. Такое заявление в ходе World Blockchain and Cryptocurrency Summit в Москве сделал советник президента РФ Сергей Глазьев, передает "Уралинформбюро".
"Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше 1 триллиона долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой - кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается. Это несправедливо", - цитирует эксперта RNS.
Глазьев считает, что с наступлением эпохи цифровых денег отслеживать финансовые потоки станет легче.
По подсчетам ЦБ РФ, только за 2017 год из России частным сектором было вывезено за рубеж 31,3 миллиарда долларов.
Ранее по теме:
Чистый отток капитала из РФ достиг 31,3 миллиарда долларов
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