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В России впервые за 13 лет подешевело ОСАГОСегодня в 09:26

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На 4%.

В 2017 году средняя стоимость полиса ОСАГО упала на 4% и составила 5 819 рублей. По данным Российского союза автостраховщиков, такое произошло впервые за 13 лет, передает "Уралинформбюро".

До этого цена полиса только росла: в 2014 году стоимость автогражданки подскочила на 12%, в 2015 году - на 57%, в 2016 году - на 9%.

В целом за 2017 год страховщики собрали с россиян за ОСАГО 228 миллиардов рублей (–3%), а выплатили им по страховым случаям 181 миллиард (+9%). Средняя выплата по автогражданке при этом подросла на 10% - до 75 763 рублей.

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