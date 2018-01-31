За год.

По итогам 2017 года совокупный кредитный портфель российский банков вырос на 9% и составил 12,54 триллиона рублей. Итоги кредитной активности граждан за прошлый год на основе информации от 600 кредиторов подвело Объединенное кредитное бюро (ОКБ), передает "Уралинформбюро".

Всего в 2017-м было выдано 34,82 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 5,68 триллиона рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 12%, при этом объемы кредитования увеличились на 37%.

Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитных карт. Их количество выросло на 8%: выдано более 8,65 миллиона новых карт с общим лимитом 544,55 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился на 37%: с 46 000 до 63 000 рублей.

Высокие темпы роста показал сегмент ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов выросло на 30%, денежные объемы кредитования выросли на 42%. Россияне взяли 959,24 тысячи жилищных займов на общую сумму более 1,79 триллиона рублей. Средний их размер вырос на 9%: с 1,71 до 1,87 миллиона рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 25%, объемы выдач увеличились на 36%. В 2017 году было выдано 436,54 тысячи кредитов на 333,35 миллиарда рублей. Средний размер нового автокредита вырос на 9%: с 701 до 764 тысяч рублей.

Наличными банки дали в долг 2,97 триллиона рублей. Количество таких кредитов выросло на а 14% до 24,69 миллиона. В среднем россияне брали от 103 до 120 тысяч рублей (+17%).