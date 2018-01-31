На 500 рублей.

В России снижен прожиточный минимум на душу населения. Его величина на IV квартал 2017 год составила 9 786 рублей (-5,2%). Такая цифра прописана в проекте постановления федерального правительства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро".

Трудоспособному населению на месяц хватит 10 573 рубля (-5,3%), считают чиновники, пенсионерам – 8 078 рублей (-4,9%), детям – 9 603 рубля (-5,7%).

Такое решение принято на основании осеннего удешевления продуктов.

В июле - сентябре россиянам предлагалось выживать на более значимую сумму - 10 328 рублей. Работающим тогда насчитали 11 160 рублей, пенсионерам - 8 496 рублей, а детям - 10 181 рубль в месяц.

Стоит отметить, что 26 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Изменения коснутся 1,6 миллиона работников госструктур и 1,4 миллиона сотрудников реального сектора экономики. Затраты федерального и регионального бюджетов составят 39,3 миллиарда рублей.

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