Но не у всех.

В 2017 году средняя зарплата в столице Урала составила 35 050 рублей. Это - на 6% больше, чем в 2016-м, подсчитали аналитики "Avito Работа".

Больше всего работодатели предлагали соискателям в категории "строительство" (45 220 рублей), меньше всего - в категории "образование, наука" (19 910 рублей), передает "Уралинформбюро". За отчетный период сильнее всего выросли оклады в категории "без опыта, студенты" (на 13%), а самое значительное падение наблюдалось в категории "строительство" (на 6%).

Самыми востребованными среди работодателей из Екатеринбурга были профессии в сферах: продажи; строительство; транспорт, логистика; производство, сырье, сельское хозяйство и автомобильный бизнес. Соискатели больше всего интересовались вакансиями из групп: без опыта, студенты; транспорт, логистика; строительство; продажи и производство, сырье, сельское хозяйство.

По прогнозам директора "Avito Работа" Владимира Корицкого, в 2018 году российский рынок труда останется рынком соискателя, а потому продолжат расти и зарплаты, и количество вакансий. "Наиболее вероятен дальнейший рост в самых популярных категориях - "продажи" и "логистика". Учитывая дефицит кадров, работодателям необходимо привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников. В связи с этим на рынке будут развиваться системы премирования, и, соответственно, произойдет рост переменной составляющей в уровне зарплаты", - отметил он.