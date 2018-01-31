Фигуранты "кремлевского" списка потеряли состояние за суткиСегодня в 15:06
- Текст
В совокупности - свыше миллиарда долларов.
Российские бизнесмены из "кремлевского списка" с момента его публикации 30 января 2018 года потеряли свыше миллиарда долларов. При этом в целом рынок отреагировал на американский доклад позитивно, сообщает РБК.
Уточняется, что совокупное состояние 96 миллиардеров за сутки уменьшилось на 1,06 миллиарда долларов. Больше всего подешевели активы совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова (на 226 миллионов), владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (на 205 миллионов) и бизнесмена Сулеймана Керимова (на 102 миллиона).
Незначительно сократилось состояние Виктора Вексельберга, Леонида Федуна, Алексея Мордашова, Романа Абрамовича, Валентина Гапонцева, Владимира Потанина и Михаила Фридмана (от 42 до 96 миллионов долларов).
В процентном соотношении российские богачи из "запретного" списка "подешевели" лишь на 0,3%. Их совокупное богатство на настоящий момент оценивается в 420 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".
В так называемый "кремлевский доклад", обнародованный Минфином США, попало свыше десятка уральцев – представителей крупного бизнеса и политики. Из числа политиков в перечень вошел полпред президента по УрФО Игорь Холманских, а также экс-губернатор на тот момент еще Пермской области Юрий Трутнев, который ныне занимает пост вице-премьера РФ.
Представителей бизнеса в списке больше, сразу трое – из УГМК: основатель и президент компании Искандар Махмудов, гендиректор Андрей Козицын и член совета директоров Андрей Бокарев. Также в перечне: глава РМК Игорь Алтушкин, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников, гендиректор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов.
Всего в "кремлевский доклад" включены имена 114 крупных российских чиновников и глав госкомпаний, а также 96 бизнесменов с состоянием свыше миллиарда долларов.
Ранее по теме:
Холманских включили в "запретный" список
В "кремлевский список" США попали 210 россиян
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:00
Том Харди проиграл Ди Каприо тату
"Лео знает все".Сегодня в 16:55
Пятитысячные банкноты "лидируют" по числу подделок на Среднем Урале
На втором месте – тысячные.Сегодня в 16:55
Новый "работник" ММК способен разгрузить 20 вагонов
В час.Сегодня в 16:43
Пермяк перерезал горло двум приятелям из ревности
Его задержали.Сегодня в 16:41
В Кургане на месте вчерашнего ЧП вновь прорвало трубу
Жителям придется вновь посидеть без воды.Сегодня в 16:37
Сотрудники ДПС устроили стрельбу на Уралмаше
При задержании.Сегодня в 16:37
Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
В ОКР успокаивают.Сегодня в 16:35
Карты североуральских рожениц нашли на полу в прачечной
Главврачу больницы грозит наказание.Сегодня в 16:20
Уральские энергетики начали подготовку к будущей зиме
В сжатые сроки, но по плану.Сегодня в 16:19
Пьяный киргиз избил пенсионерку и пырнул ее ножом
Отказалась дать денег.Сегодня в 16:18
С 1 февраля в Екатеринбурге меняется схема движения на Уктусе
На перекрестке Щербакова – Самолетная.Сегодня в 16:14
Стрелявший у лагеря "Дружба" свердловчанин сел на 8 лет
Облсуд изменил приговор.Сегодня в 16:11
На тюменку завели уголовное дело за выдуманное изнасилование
Она обвиняла знакомого.Сегодня в 16:09
Екатеринбургское метро "продлят" в дни матчей ЧМ
Будет работать дольше.Сегодня в 16:05
Площадку "Эрмитаж-Урал" очистили от старых зданий
Строить начнут в апреле.
Главные новости
- Сегодня в 16:37Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
- Сегодня в 15:48Мэрия Екатеринбурга пытается "скостить" долг перед подземкой
- Сегодня в 15:44Пайщики "Бухты Квинс" встанут на защиту своего председателя
- Сегодня в 15:16Малоснежная зима оставит Средний Урал без воды и хлеба
- Сегодня в 14:26Пермяка будут судить за надругательство над пятью детьми
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.