В совокупности - свыше миллиарда долларов.

Российские бизнесмены из "кремлевского списка" с момента его публикации 30 января 2018 года потеряли свыше миллиарда долларов. При этом в целом рынок отреагировал на американский доклад позитивно, сообщает РБК.

Уточняется, что совокупное состояние 96 миллиардеров за сутки уменьшилось на 1,06 миллиарда долларов. Больше всего подешевели активы совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова (на 226 миллионов), владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (на 205 миллионов) и бизнесмена Сулеймана Керимова (на 102 миллиона).

Незначительно сократилось состояние Виктора Вексельберга, Леонида Федуна, Алексея Мордашова, Романа Абрамовича, Валентина Гапонцева, Владимира Потанина и Михаила Фридмана (от 42 до 96 миллионов долларов).

В процентном соотношении российские богачи из "запретного" списка "подешевели" лишь на 0,3%. Их совокупное богатство на настоящий момент оценивается в 420 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".

В так называемый "кремлевский доклад", обнародованный Минфином США, попало свыше десятка уральцев – представителей крупного бизнеса и политики. Из числа политиков в перечень вошел полпред президента по УрФО Игорь Холманских, а также экс-губернатор на тот момент еще Пермской области Юрий Трутнев, который ныне занимает пост вице-премьера РФ.

Представителей бизнеса в списке больше, сразу трое – из УГМК: основатель и президент компании Искандар Махмудов, гендиректор Андрей Козицын и член совета директоров Андрей Бокарев. Также в перечне: глава РМК Игорь Алтушкин, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников, гендиректор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов.

Всего в "кремлевский доклад" включены имена 114 крупных российских чиновников и глав госкомпаний, а также 96 бизнесменов с состоянием свыше миллиарда долларов.

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