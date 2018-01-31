Мэрия Екатеринбурга пытается "скостить" долг перед подземкойСегодня в 15:48
- Текст
На 68 миллионов.
31 января в Арбитражном суде Свердловской области состоялось очередное слушание по иску Екатеринбургского метрополитена к горадминистрации. Подземка требует с чиновников 146,8 миллионов рублей за провоз льготников в 2014-2015 годах.
Администрация Екатеринбурга огромный долг не признает. Как заявил представитель мэрии суду, сумма претензий подземки должна быть скорректирована, поскольку на счета МУПа ранее уже были перечислены субсидии из местной казны в размере 68 миллионов рублей. В качестве доказательств своей правоты департамент финансов горадминистрации, привлеченный судом в качестве третьего лица, передал служителям Фемиды соответствующие платежные документы. Также адвокат ответчика попросил заслушать на следующем заседании представителя комитета по соцполитике, который предоставит суду более полные расчеты по этому делу.
В ответ на это представители метрополитена попросили служителей Фемиды дать им время на изучение "мэрских" платежных документов и уточнения суммы иска.
Следующее заседание по делу состоится 2 марта. "Уралинформбюро" продолжит следить за ситуацией.
Ранее по теме:
Мэрия Екатеринбурга отбрыкивается от многомиллионных претензий подземки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:00
Том Харди проиграл Ди Каприо тату
"Лео знает все".Сегодня в 16:55
Пятитысячные банкноты "лидируют" по числу подделок на Среднем Урале
На втором месте – тысячные.Сегодня в 16:55
Новый "работник" ММК способен разгрузить 20 вагонов
В час.Сегодня в 16:43
Пермяк перерезал горло двум приятелям из ревности
Его задержали.Сегодня в 16:41
В Кургане на месте вчерашнего ЧП вновь прорвало трубу
Жителям придется вновь посидеть без воды.Сегодня в 16:37
Сотрудники ДПС устроили стрельбу на Уралмаше
При задержании.Сегодня в 16:37
Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
В ОКР успокаивают.Сегодня в 16:35
Карты североуральских рожениц нашли на полу в прачечной
Главврачу больницы грозит наказание.Сегодня в 16:20
Уральские энергетики начали подготовку к будущей зиме
В сжатые сроки, но по плану.Сегодня в 16:19
Пьяный киргиз избил пенсионерку и пырнул ее ножом
Отказалась дать денег.Сегодня в 16:18
С 1 февраля в Екатеринбурге меняется схема движения на Уктусе
На перекрестке Щербакова – Самолетная.Сегодня в 16:14
Стрелявший у лагеря "Дружба" свердловчанин сел на 8 лет
Облсуд изменил приговор.Сегодня в 16:11
На тюменку завели уголовное дело за выдуманное изнасилование
Она обвиняла знакомого.Сегодня в 16:09
Екатеринбургское метро "продлят" в дни матчей ЧМ
Будет работать дольше.Сегодня в 16:05
Площадку "Эрмитаж-Урал" очистили от старых зданий
Строить начнут в апреле.
Главные новости
- Сегодня в 16:37Экипировщика сборной РФ обвинили в нехватке одежды для олимпийцев
- Сегодня в 15:48Мэрия Екатеринбурга пытается "скостить" долг перед подземкой
- Сегодня в 15:44Пайщики "Бухты Квинс" встанут на защиту своего председателя
- Сегодня в 15:16Малоснежная зима оставит Средний Урал без воды и хлеба
- Сегодня в 14:26Пермяка будут судить за надругательство над пятью детьми
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.