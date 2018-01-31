На 68 миллионов.

31 января в Арбитражном суде Свердловской области состоялось очередное слушание по иску Екатеринбургского метрополитена к горадминистрации. Подземка требует с чиновников 146,8 миллионов рублей за провоз льготников в 2014-2015 годах.

Администрация Екатеринбурга огромный долг не признает. Как заявил представитель мэрии суду, сумма претензий подземки должна быть скорректирована, поскольку на счета МУПа ранее уже были перечислены субсидии из местной казны в размере 68 миллионов рублей. В качестве доказательств своей правоты департамент финансов горадминистрации, привлеченный судом в качестве третьего лица, передал служителям Фемиды соответствующие платежные документы. Также адвокат ответчика попросил заслушать на следующем заседании представителя комитета по соцполитике, который предоставит суду более полные расчеты по этому делу.

В ответ на это представители метрополитена попросили служителей Фемиды дать им время на изучение "мэрских" платежных документов и уточнения суммы иска.

Следующее заседание по делу состоится 2 марта. "Уралинформбюро" продолжит следить за ситуацией.

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