×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пятитысячные банкноты "лидируют" по числу подделок на Среднем Урале31 января в 16:55

  • Текст

На втором месте – тысячные.

Купюры номиналом 5 000 рублей лидируют по числу поддельных денежных знаков Банка России на территории Свердловской области.

В 2017 году их выявили в количестве 379 штук – это половина от общего числа фальшивок. На втором месте банкноты номиналом 1000 рублей (365 подделок). В целом в минувшем году на на территории Среднего Урала из оборота изъяли 758 поддельных банкнот, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского главного управления ЦБ РФ.

Кроме того, уменьшилось количество монет с признаками подделки: с 85 в 2016 году до 54 в 2017-м. Чаще всего подделываются монеты номиналом 5 рублей. Снизилось и число подделок иностранных купюр (30 вместе 43 в 2016 году).

В Банке России напоминают, что попытка сбыть фальшивые деньги – это уголовное преступление, и рекомендуют не пытаться расплатиться купюрой, если возникли сомнения в ее подлинности. "Подозрительную банкноту можно сдать на бесплатную экспертизу в любой банк", - отмечают в ЦБ РФ.

Стоит напомнить, что в январе по Свердловской области прокатилась волна подозрений в подлинности введенных в оборот банкнот номиналом 2000 и 200 рублей. Свердловчане жаловались на то, что в магазинах и общественном транспорте у них отказываются принимать деньги, остерегаясь фальшивок. Дабы развеять страхи, Гознак разработал мобильное приложение для смартфонов, позволяющее распознавать фальшивые купюры из числа "новинок".

Ранее по теме:
Банкоматы на Урале адаптируют к новым купюрам к июлю
Мобильное приложение поможет проверить новые банкноты на подлинность
Продавцы и кондукторы боятся принимать новые купюры

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×