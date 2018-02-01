Пятитысячные банкноты "лидируют" по числу подделок на Среднем Урале31 января в 16:55
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На втором месте – тысячные.
Купюры номиналом 5 000 рублей лидируют по числу поддельных денежных знаков Банка России на территории Свердловской области.
В 2017 году их выявили в количестве 379 штук – это половина от общего числа фальшивок. На втором месте банкноты номиналом 1000 рублей (365 подделок). В целом в минувшем году на на территории Среднего Урала из оборота изъяли 758 поддельных банкнот, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского главного управления ЦБ РФ.
Кроме того, уменьшилось количество монет с признаками подделки: с 85 в 2016 году до 54 в 2017-м. Чаще всего подделываются монеты номиналом 5 рублей. Снизилось и число подделок иностранных купюр (30 вместе 43 в 2016 году).
В Банке России напоминают, что попытка сбыть фальшивые деньги – это уголовное преступление, и рекомендуют не пытаться расплатиться купюрой, если возникли сомнения в ее подлинности. "Подозрительную банкноту можно сдать на бесплатную экспертизу в любой банк", - отмечают в ЦБ РФ.
Стоит напомнить, что в январе по Свердловской области прокатилась волна подозрений в подлинности введенных в оборот банкнот номиналом 2000 и 200 рублей. Свердловчане жаловались на то, что в магазинах и общественном транспорте у них отказываются принимать деньги, остерегаясь фальшивок. Дабы развеять страхи, Гознак разработал мобильное приложение для смартфонов, позволяющее распознавать фальшивые купюры из числа "новинок".
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