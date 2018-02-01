Люди, а не роботы.

Федеральная антимонопольная служба выяснила, кто накручивает цены на авиабилеты. В рамках "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что стоимость конкретного перелета определяет не робот, а человек, ориентируясь на свои представления о спросе.

"С ума сошел этот робот что ли? Нет, это люди этим управляют пока еще, ориентируясь на очень абстрактные представления о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины, и я думаю, что это ничем не обосновано или же обосновано в незначительной степени", - цитирует Артемьева "Интерфакс".

Глава ФАС уверен, что именно ручное вмешательство приводит к необоснованному росту цен на авиабилеты. Поэтому ведомство будет пытаться совместно с авиакомпаниями изменить существующие алгоритмы формирования их стоимости.

Ранее болельщиков возмутила высокая стоимость авиабилетов в города, где пройдут игры ЧМ-2018. "Уралинформбюро" выяснило, что в продаже остались только дорогие билеты – премиум и бизнес-класса. А на период мундиаля авиабилеты в столицу Урала из других городов, принимающих чемпионат, стоят в 4,2 раза больше, чем в обычные дни. К примеру, за перелет из Москвы придется отдать 20-40 тысяч рублей, из Самары - от 55 до 70 тысяч рублей.

Ранее по теме:

Авиабилетам на время ЧМ-2018 не дадут вырасти выше "потолка"

Перелет в Екатеринбург на ЧМ-2018 подорожал в 4 раза