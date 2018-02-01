На радость путешественникам.

Авиакомпании за потерю багажа и задержку авиарейсов будут наказывать жестче. Поправки в Воздушный кодекс, внесенные на рассмотрение депутатов Госдумы РФ, увеличат штрафы за "отсрочку" вылета в четыре раза, пишет "Парламентская газета".

Как пояснил зампредседателя комитета СовФеда по экономической политике Валерий Васильев, "санкции", применяемые сегодня к авиакомпаниям, слишком мягкие и фактически не сопоставимы со стоимостью перевозок.

"На сегодняшний день штрафные санкции за час просрочки составляют 25 рублей, поскольку рассчитываются в соответствии со статьей 5 № 82 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" ФЗ от 19.06.2000 г., по которому размер МРОТ составляет 100 рублей. Такой уровень штрафных санкций не сопоставим со стоимостью перевозок и требует пересмотра в сторону существенного увеличения", - считает Валерий Васильев.



Стоит отметить, что августе прошлого года Россия вошла в число участников Монреальской конвенции, регламентирующей права авиапутешественников и ответственность авиакомпаний при международных перелетах.



Ранее по теме:

Российским авиакомпаниям пригрозили ростом штрафов