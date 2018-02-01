Официально.

1 февраля 2018 года свое существование официально прекратил Резервный фонд России. С момента его создания прошло ровно 10 лет, передает "Уралинформбюро".

Точную дату закрытия фонда Министерство финансов РФ озвучило 10 января. Тогда же было заявлено, что единственным суверенным фондом станет Фонд национального благосостояния России (ФНБ), куда будут поступать дополнительные нефтегазовые доходы. Оттуда же будут черпать средства на покрытие дефицита бюджета при падении цен на черное золото.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в 2017 году в ФНБ взяли 622 миллиарда рублей, большая часть суммы пошла на латание "дыры" в бюджете.

Фонд национального благосостояния и Резервный фонд были созданы в 2008 году. Первый - для пенсионного обеспечения россиян, второй - для покрытия дефицита бюджета. При этом средства ФНБ уходили на инфраструктурные проекты и помощь банкам.

В декабре Резервный фонд был полностью исчерпан - на счетах "сформировались нулевые остатки".

Об объединении Фонда национального благосостояния и Резервного фонда стало известно в конце июня прошлого года.

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