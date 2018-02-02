В 2030 году доход казны превысит расходы.

1 февраля 2018 года правительство Свердловской области увеличило показатели доходов и расходов консолидированного бюджета на долгосрочный период. В основу такого решения лег рост экономики региона в 2016-2017 годах, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Как пояснила вице-губернатор – министр финансов региона Галина Кулаченко, общий объем доходов рассчитан в соответствии с умеренно-консервативным сценарием долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года. Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета будут в 1,9 раза выше, чем в 2020 году.

По прогнозам областного Минфина, исходя из сегодняшней экономической ситуации в консолидированный бюджет в 2030 году поступит 520 миллиардов рублей, траты составят лишь 501 миллиард. Планируется, что через 12 лет будет полностью погашен государственный долг региона.

"Параметры государственного долга Свердловской области определены, исходя из прогнозируемого объема дефицита областного бюджета с учетом прогнозируемых объемов погашения государственного долга и с постепенным снижением как объема государственного долга, так и уровня долговой нагрузки на бюджет. Это осуществляется в соответствии с заключенными с Минфином России соглашениями о предоставлении бюджету Свердловской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета на погашение ранее привлеченных бюджетных и коммерческих кредитов. Полное погашение государственного долга области прогнозируется к 2030 году", – уточнила Кулаченко.

Изменение прогноза позволяет оценить бюджетные параметры на долгосрочную перспективу и сбалансировать консолидированный и областной бюджет. Актуальный бюджетный прогноз создает условия для оценки финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на социально-экономическое развитие Свердловской области.