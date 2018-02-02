Последний платеж пройдет в феврале.

Мэрия Екатеринбурга в течение пяти лет получит от области 824,5 миллиона рублей в рамках софинансирования лизинговых платежей по "автобусным" контрактам. Соответствующая сумма заложена в региональной программе развития транспорта и дорожного хозяйства. Планируется, что первый платеж на сумму 364,1 миллиона рублей будет проведен в этом году.

Как сообщил "Уралинформбюро" замглавы горадминистрации уральской столицы Евгений Архипов, заложенного в программе объема средств муниципалитету с лихвой хватит и для своевременного расчета по контрактам, заключенным на поставку зеленых автобусов к ЧМ-2018, и для погашения процентов по лизингу.

Полностью же рассчитаться за купленные к мундиалю автобусы мэрия намерена в феврале 2020 года.

Стоит отметить, что всего мэрией уральской столицы к ЧМ-2018 за последние три года было приобретено в лизинг 169 машин: в 2015 - 58, в 2016- 51, в 2017 - 60.

В первом случае автобусы обошлись городу в 703 971 573,87 рубля (июнь 2015 года), во втором случае - в 710 091 774 рубля (декабрь 2015 года), а в третьем - в 888 037 500 рублей (ноябрь 2016 года). Все контракты на поставку в город зеленых автобусов муниципалитет заключил на пять лет.



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