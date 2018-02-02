И вышел из ее капитала.

Возглавляющий совет директоров "Газпрома" Виктор Зубков продал свою часть акций компании. Об этом говорится в сообщении, обнародованном предприятием на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

От ценных бумаг Зубков избавился еще 25 января. До этого его доля составляла 0,0007611037%, передает "Уралинформбюро".

Виктор Зубков возглавляет совет директоров компании уже 10 лет. При этом акционером предприятия он стал только в 2017 году: тогда это обошлось ему в 21,5 миллиона рублей.

По сведениям "Интерфакса", на продаже ценных бумаг глава совета директоров мог заработать около 5,5 миллиона рублей.