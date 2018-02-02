×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глава совета директоров "Газпрома" избавился от акций компанииСегодня в 16:55

  • Текст

И вышел из ее капитала.

Возглавляющий совет директоров "Газпрома" Виктор Зубков продал свою часть акций компании. Об этом говорится в сообщении, обнародованном предприятием на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

От ценных бумаг Зубков избавился еще 25 января. До этого его доля составляла 0,0007611037%, передает "Уралинформбюро".

Виктор Зубков возглавляет совет директоров компании уже 10 лет. При этом акционером предприятия он стал только в 2017 году: тогда это обошлось ему в 21,5 миллиона рублей.

По сведениям "Интерфакса", на продаже ценных бумаг глава совета директоров мог заработать около 5,5 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×