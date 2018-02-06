С собственных карт.

Банки и платежные системы тестируют сервис, с помощью которого россияне смогут снимать наличные с карт на кассах магазинов. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в банковской сфере.

В частности, тестированием такой услуги занимается "Сбербанк". По информации издания, кредитная организация планирует запустить сервис во II квартале 2018 года.

Возможность запуска подобной услуги изучает также платежная система Mastercard, уже проводившая тесты с ВТБ и "Русским стандартом". Существует вариант снятия наличных одновременно с оплатой товара по банковской карте. При нем клиент будет запрашивать у кассира нужную сумму наличных, затем вводить пин-код. Банк, выпустивший карту, одобрит покупку и выдачу денег.

Также тестировался и другой вариант – без привязки к оплате товара.

Отмечается, что запрашиваемая сумма будет ограниченной, передает "Уралинформбюро".

В Федеральной антимонопольной службе считают, что выдача наличных в торговых точках при условии оплаты товаров в этих точках картой, не приведет к ограничению конкуренции.