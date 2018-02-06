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Сибирский банк реконструкции и развития лишился лицензииСегодня в 10:48

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Из-за несоблюдения закона и нехватки капитала.

6 февраля 2018 года Центральный банк России отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития с главным офисом в Тюмени.

Причиной для этого стало резкое ухудшение финансового положения организации из-за проведения в конце января крупных сделок с ценными бумагами с целью замены ликвидных активов заведомо безнадежными. Кроме того из кассы СБРР пропала значительная сумма.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦБ РФ, к кредитной организации применялись меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов. Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком законов, значения нормативов достаточности капитала ниже 2%, нехватки собственных средств уставного капитала.

В СБРР назначена временная администрация.

На 1 января 2018 года Сибирский банк реконструкции и развития находился на 322 месте в банковской системе России.

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