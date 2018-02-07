За "просрочку" по госконтрактам.

Минспорта РФ подало два иска на общую сумму свыше одного миллиарда рублей к компании "Стройтрансгаз" (СТГ), являющейся генподрядчиком строительства двух стадионов к чемпионату мира по футболу - в Нижнем Новгороде и Волгограде. В качестве третьих лиц привлечены также АНО "Арена-2018" и ФГУП "Спорт-инжиниринг". Информация об этом содержится в картотеке судебных дел, передает "Уралинформбюро".

Как пояснил гендиректор ФГУП "Спорт-инжиниринг"​ Алексей Милованов, компания в прошлом году не выполнила ряд взятых на себя обязательств по графикам строительных работ, но это не помешает рабочим сдать объекты в срок.



Помимо "Стройтрансгаза", чиновники также подали иски к другим компаниям-подрядчикам, возводящим стадионы в городах-участниках ЧМ: "ПСО Казань" (стадионы в Саранске и Самаре), "Крокус Интернэшнл" (стадионы в Ростове-на-Дону и Калининграде) , "Синара-девелопмент" ("Екатеринбург Арена"). К последней были предъявлены претензии на сумму 349,6 миллиона рублей, пишет РБК.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся в 11 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.