Минспорта "трясет" миллиард со строителя стадионов к ЧМСегодня в 11:27
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За "просрочку" по госконтрактам.
Минспорта РФ подало два иска на общую сумму свыше одного миллиарда рублей к компании "Стройтрансгаз" (СТГ), являющейся генподрядчиком строительства двух стадионов к чемпионату мира по футболу - в Нижнем Новгороде и Волгограде. В качестве третьих лиц привлечены также АНО "Арена-2018" и ФГУП "Спорт-инжиниринг". Информация об этом содержится в картотеке судебных дел, передает "Уралинформбюро".
Как пояснил гендиректор ФГУП "Спорт-инжиниринг" Алексей Милованов, компания в прошлом году не выполнила ряд взятых на себя обязательств по графикам строительных работ, но это не помешает рабочим сдать объекты в срок.
Помимо "Стройтрансгаза", чиновники также подали иски к другим компаниям-подрядчикам, возводящим стадионы в городах-участниках ЧМ: "ПСО Казань" (стадионы в Саранске и Самаре), "Крокус Интернэшнл" (стадионы в Ростове-на-Дону и Калининграде) , "Синара-девелопмент" ("Екатеринбург Арена"). К последней были предъявлены претензии на сумму 349,6 миллиона рублей, пишет РБК.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся в 11 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.
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