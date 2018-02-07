Из-за синхронного повышения цен.

Челябинское УФАС обнаружило признаки сговора между 8 перевозчиками, обслуживающими 12 городских маршрутов общественного транспорта южноуральской столицы.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, в управление поступила жалоба на одномоментное повышение стоимости проезда транспортниками. По этому поводу проводится проверка.

Также претензии у УФАС есть к управлению транспорта администрации Челябинска. "Управлением выданы карты маршрутов без проведения торгов, в чем усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. Челябинское УФАС выдало чиновникам предупреждение о необходимости прекратить подобные действия до 15 декабря 2017 года. Но управление транспорта предостережение антимонопольщиков проигнорировало. Поэтому в отношении органа местного самоуправления будет возбуждению дело о нарушении антимонопольного законодательства", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.