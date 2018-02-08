Оставив контроль за собой.

Компании "Яндекс" и Uber объявили о завершении сделки по объединению сервисов вызова такси.

После слияния объединенную компанию возглавил руководитель "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, передает "Уралинформбюро". В состав совета директоров вошли четыре представителя "Яндекса" и три Uber.

Uber инвестировал в новую компанию 225 миллионов долларов, "Яндекс" - 100 миллионов долларов. Контроль над бизнесом остается за "Яндексом", поскольку ему принадлежит 59,3% компании. У Uber только 36,9%. Еще 3,8% "осело" у сотрудников.