×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Яндекс" слился с UberСегодня в 10:36

  • Текст

Оставив контроль за собой.

Компании "Яндекс" и Uber объявили о завершении сделки по объединению сервисов вызова такси.

После слияния объединенную компанию возглавил руководитель "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, передает "Уралинформбюро". В состав совета директоров вошли четыре представителя "Яндекса" и три Uber.

Uber инвестировал в новую компанию 225 миллионов долларов, "Яндекс" - 100 миллионов долларов. Контроль над бизнесом остается за "Яндексом", поскольку ему принадлежит 59,3% компании. У Uber только 36,9%. Еще 3,8% "осело" у сотрудников.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×