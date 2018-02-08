Если одобрит Госдума.

В Госдуму РФ внесен законопроект, предполагающий введение двухуровневой прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ), сообщает ТАСС.

По мнению авторов документа, нововведение позволит сократить чрезмерный разрыв доходов между богатыми и бедными слоями населения.

Если проект будет одобрен, то россияне с уровнем ежегодного дохода более 24 миллионов рублей будут платить НДФЛ по повышенной ставке - 18%. Для остальных же планка налога останется прежней - 13%, передает "Уралинформбюро".