Отчитываясь за выплаты.

Минтруд РФ обязал регионы еженедельно отчитываться о количестве поданных заявок на пособия по рождению первого и второго ребенка, а также о совершенных выплатах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства.

В министерстве уверены, что отчеты помогут отследить деятельность регионов по выплате пособий, а также оценить динамику рождаемости и объем необходимых бюджетных средств.

Первые деньги для выплат за детей направили в регионы в январе, передает "Уралинформбюро".