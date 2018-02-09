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ЦБ снизил ключевую ставкуСегодня в 16:50

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До 7,5%.

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остается неустойчивым и неравномерным. При этом необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры", — отмечают в ЦБ.

С декабря 2017 года ключевая ставка Центробанка России составляла 7,75%, напоминает "Уралинформбюро".

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