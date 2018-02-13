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Власти Екатеринбурга пообещали горожанам зарплату в 130 тысяч12 февраля в 12:21

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К 2030 году.

Проект актуализированного Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года был презентован в конце прошлой недели на заседании Программного совета. О новеллах в документе рассказал замглавы горадминистрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков, передает "Уралинформбюро".

По словам чиновника, за 12 лет власти намереваются в 2,5 раза увеличить производительность труда. "Заработная плата к 2030 году достигнет 130 тысяч рублей. В обновленной стратегии имеется много интересных моментов, которые многими не осознаются. Мы дополним проекты строительством нового сортировочного узла в Сидельниково, развитием нашего аэропорта, это крупнейшие события, которые пройдут в нашем городе", - заявил Корюков в эфире программы "Сумма мнений!" на ЕТВ.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, свою лепту в формирование Стратегического плана могут внести и горожане. Пожелания от них будут приниматься до мая 2018 года.

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