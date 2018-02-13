×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Прогресс" полетит к МКС под защитой "АльфаСтрахования"12 февраля в 15:25

  • Текст

Чтобы доставить посылки космонавтам.

Компания "АльфаСтрахование" заключила договор страхования запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-08" (№438). Его действие распространяется на весь полет - с момента и до стыковки ТГК с МКС, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

В качестве страхователя выступает ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ФГУП ЦЭНКИ). Среди его основных задач - эксплуатация объектов космодромов Байконур и Восточный, планирование и обеспечение запусков космических аппаратов. Также ЦЭНКИ занимается выполнением Федеральной космической программы, других целевых космических программ и программ международного сотрудничества России.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×