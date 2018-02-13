Чтобы доставить посылки космонавтам.

Компания "АльфаСтрахование" заключила договор страхования запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-08" (№438). Его действие распространяется на весь полет - с момента и до стыковки ТГК с МКС, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

В качестве страхователя выступает ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ФГУП ЦЭНКИ). Среди его основных задач - эксплуатация объектов космодромов Байконур и Восточный, планирование и обеспечение запусков космических аппаратов. Также ЦЭНКИ занимается выполнением Федеральной космической программы, других целевых космических программ и программ международного сотрудничества России.