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Центробанк решил спасти россиян от неподъемных долговСегодня в 09:42

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Ограничив размер процентов по займам.

Банк России подготовил законопроект, ограничивающий размер процентов по микрозаймам. Об этом заявил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ Илья Кочетков, пишет ТАСС.

Сейчас максимальный размер процентов, которые начисляют микрофинансовые организации по микрозайму, не может превышать трехкратный размер суммы долга. ЦБ предлагает его снизить до 2,5 величины долга, а к 1 июлю 2019 года - до 2. Еще через год максимальный размер процентов закрепят на уровне 1,5 коэффициента.

Помимо этого, ЦБ намерен ограничить ежедневную процентную ставку по займам до 1,5% с дальнейшим ее снижением к лету 2019 года до 1%. По мнению авторов законопроекта, указанный ЦБ потолок избавит заемщиков от непомерных долгов и "ростовщических процентов".

Ужесточатся и условия займов, выдаваемых людям "до зарплаты". Ссуду на сумму до 10 000 рублей россияне смогут брать на срок не более 15 дней. Платеж по такому займу будет фиксированным и не будет превышать 3000 рублей, включая пени и проценты. Также россиянам будет запрещено увеличивать сумму долга и пролонгировать договор.

Ростовщикам в России дали волю в 2011 году законом о микрофинансовых организациях - ставки по быстрым кредитам никак не ограничивались, превышая 2000% в год. В июле 2014 года вступил в силу закон "О потребительском кредитовании", определяющий потолок микрофинансовым займам, однако и он оказался очень высок, передает "Уралинформбюро".

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