На случай травм в СПА и фитнес-залах.

Компания "АльфаСтрахование" запустила новый продукт "АльфаГость". Владелец любой гостиницы может защитить клиентов от несчастного случая на весь срок их пребывания.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования", страховое покрытие действует во время нахождения постояльцев в гостинице, бассейнах, СПА-салонах, фитнес-залах и на всей прилегающей территории.

В перечень страховых рисков включены травмы, получение инвалидности I, II и III группы, а также смерть в результате несчастного случая. Страховыми признаются события, наступившие в течение шести месяцев со дня несчастного случая, который произошел во время действия договора страхования.

"Владелец гостиницы стремится сделать пребывание гостей максимально комфортным. Не менее важной является и их безопасность. "АльфаСтрахование" предлагает специальный продукт "АльфаГость" для защиты постояльцев от несчастных случаев: если человек получит травму на территории отеля, компания выплатит ему страховое возмещение", - рассказала руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая "АльфаСтрахование" Виктория Морозова.