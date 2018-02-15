По иску "Стайм-Урал".

19 января Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на здание отеля DoubleTree by Hilton на проспекте Ленина, 9"А".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, такое решение принято в качестве обеспечительной меры по иску компании "Стайм-Урал" к ООО "И-ЭЙЧ-ЭМ". В качестве третьего лица к рассмотрению спора привлечен ПАО "Норвик Банк".

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте суда, истец просит служителей Фемиды признать незаконной сделку по отчуждению здания отеля Hilton ООО "Альфа" компании "И-ЭЙЧ-ЭМ". Рассмотрение иска назначено на 2 апреля.

Стоит отметить, что Арбитражный суд также рассматривает иски компании "Стайм-Урал" к ПАО "Норвик Банк" и ООО "Альфа". В отношении последней по иску "Стайм-Урал", требующего признать компанию банкротом, суд ввел процедуру наблюдения и включил финансовые требования истца в размере 50,4 миллиона рублей в реестр кредиторов.