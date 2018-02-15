×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге суд арестовал здание отеля Hilton14 февраля в 15:17

  • Текст

По иску "Стайм-Урал".

19 января Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на здание отеля DoubleTree by Hilton на проспекте Ленина, 9"А".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, такое решение принято в качестве обеспечительной меры по иску компании "Стайм-Урал" к ООО "И-ЭЙЧ-ЭМ". В качестве третьего лица к рассмотрению спора привлечен ПАО "Норвик Банк".

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте суда, истец просит служителей Фемиды признать незаконной сделку по отчуждению здания отеля Hilton ООО "Альфа" компании "И-ЭЙЧ-ЭМ". Рассмотрение иска назначено на 2 апреля.

Стоит отметить, что Арбитражный суд также рассматривает иски компании "Стайм-Урал" к ПАО "Норвик Банк" и ООО "Альфа". В отношении последней по иску "Стайм-Урал", требующего признать компанию банкротом, суд ввел процедуру наблюдения и включил финансовые требования истца в размере 50,4 миллиона рублей в реестр кредиторов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×