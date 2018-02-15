По каско и авиаОСАГО.

Вертолет Ми-8Т, совершивший 12 февраля 2018 года жесткую посадку в Томской области, был застрахован в "АльфаСтрахование". Договор заключен с ЗАО "Авиапредприятие "Ельцовка".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "АльфаСтрахование", в соответствии с требованиями 67-ФЗ застрахована гражданская ответственность перевозчика перед пассажирами, а также перед третьими. Само воздушное судно - по каско - от гибели и повреждений. Согласно Воздушному кодексу РФ, экипаж был обеспечен защитой от несчастного случая.

Вертолет Ми-8Т, перевозивший пациентку из поселка Октябрьский в больницу города Стрежевой, совершил жесткую посадку в 80 километрах от села Александровское. На борту находились три пассажира и три члена экипажа, двое из которых погибли. Четверо пострадавших госпитализированы в больницу Стрежевого. Воздушное судно сгорело.

В соответствии с действующим законодательством, АО "АльфаСтрахование" выплатит страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим в авиакатастрофе. С ними уже ведется работа.