С одобрения сенаторов.

14 февраля 2018 года Совет Федерации одобрил пакет законов, продлевающих амнистию капиталов до 28 февраля 2019 года включительно.

На время второго этапа - с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года - сохранятся все гарантии для воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в 2015-2016 годах.

В ходе первого этапа амнистии капиталов, действовавшего с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года, российские налогоплательщики могли добровольно задекларировать активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен они получали освобождение от уголовной или административной ответственности и от уплаты налогов за предыдущие периоды.

Инициатором продления амнистии капиталов стал президент РФ Владимир Путин.