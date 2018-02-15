Первый в России льготный кредит получила молодая семья с детьми из АкадемическогоСегодня в 11:06
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На новую трехкомнатную квартиру.
Сбербанк подписал первый в России кредитный договор и оформил выдачу ипотечного кредита в рамках государственной программы поддержки молодых семей с детьми. Программа в Уральском банке была запущена 7 февраля 2018 года. Уже на следующий день первая семья из Екатеринбурга, в которой две недели назад появился на свет второй ребенок, получила ипотеку по льготной ставке - 6% годовых на первые 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".
"Екатеринбург стал одним из первых городов страны, где Сбербанк выдал кредит по новой программе. Ипотека - очень популярный инструмент улучшения жилищных условий, особенно среди молодых семей. Появление такой программы в нашей стране имеет большое социальное значение. Я от всей души поздравляю семью, которая воспользовалась этими выгодными условиями, с большим важным приобретением", - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.
"Уверен, что новые жители сделали грамотный выбор. Семье повезло вдвойне: они первые в России купили квартиру по новой программе Сбербанка под 6% годовых и стали обладателем жилья, в которое заедут в ближайшие дни. Три школы, детские сады, поликлиника, магазины – все находится рядом с домом", - подчеркнул генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.
Обязательными требованиями является первоначальный взнос не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни и здоровья. Предельный объем ипотеки при покупке жилья в Уральском регионе - 3 миллиона рублей.
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