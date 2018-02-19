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"Аэрофлот" поднял зарплату пилотам до 650 тысячСегодня в 09:31

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С нового года.

"Аэрофлот" с начала этого года существенно поднял зарплату командирам воздушных судов (КВС). Так, максимальные выплаты в размере 650 тысяч рублей получают капитаны, пилотирующие дальнемагистральные самолеты: Boeing-777 и А330.

Чуть ниже доходы у командиров других типов воздушных судов. К примеру, у тех, кто управляет среднемагистральными самолетами (Boeing-737, A320), среднемесячная зарплата около 635 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.

Впрочем, несмотря на существенное повышение зарплат в "Аэрофлоте", доходы российских летчиков по-прежнему не дотягивают до азиатских. Как сообщала летом прошлого года газета "Коммерсантъ", зарплата капитанов воздушных судов в Поднебесной в четыре раза выше (17-25 тысяч долларов), чем в РФ. Поэтому россияне вот уже несколько лет подряд покидают родину и уезжают на работу в КНР. За последние 2,5 года в китайские авиакомпании трудоустроились порядка 100 командиров воздушных судов из РФ, передает "Уралинформбюро".

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