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Единая биометрическая система заработает в российских банках с июля19 февраля в 18:31

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Клиентов узнают по голосу и фото.

Ростелеком представил первую, пока только рабочую, версию Единой биометрической системы. Цифровая платформа разработана компанией по инициативе Минкомсвязи и Центрального Банка России. Несмотря на статус рабочей, она способна к распознаванию личности человека и использованию информационными базами банков. Запуск системы намечен на 1 июля 2018 года, сообщает "Уралинформбюро".

Единая биометрическая система опознает человека по голосу и фото, что, по мнению разработчиков, значительно увеличивает точность идентификации личности. Защитный механизм включится в случае несовпадения с исходными данными.

Для передачи информации Ростелеком разрабатывает мобильное приложение, в программное обеспечение которого будут входить встроенные средства криптографической защиты отечественных IT-компаний.

По словам вице-президента Ростелекома Александра Айвазова, юридические ограничения, препятствовавшие развитию биометрии, преодолены - новая система распознавания личности соответствует российскому законодательству. Одновременно, отметил топ-менеджер, велись переговоры с теми, кто первым испытает новую систему контроля. На сегодняшний день более 20 российских финансовых учреждений приступили к ее тестированию. Среди них, в частности, ВТБ и "Тинькофф Банк".

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