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Реальные доходы россиян упали на 50%Сегодня в 11:36

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С декабря 2017-го.

Реальные денежные доходы россиян в январе 2018 года упали на 49,7% по отношению к декабрю 2017-го. В годовом выражении показатель остался неизменным, так как при подсчете не учитывалась единовременная денежная выплата пенсионерам в начале прошлого года. Предварительные данные Росстата опубликованы на официальном сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. Рост денежных доходов на душу населения в годовом выражении (с января 2017 года по январь 2018-го) составил 2,9%, среднемесячной начисленной зарплаты - 8,5% в номинальном выражении и 6,2% в реальном выражении. На данный момент среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составляет 38,4 тысячи рублей.

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