На 2,9%.

Министерство труда России предлагает с 1 апреля 2018 года проиндексировать социальные пенсии на 2,9%. Проект соответствующего постановления опубликован на портале для публикации нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро".

В пояснительной записке к документу сказано, что индексация позволит повысить уровень пенсий почти 3,9 миллиона человек. Средний размер соцвыплаты увеличится на 255 рублей и составит 9 062 рубля.

Повышение пенсий обойдется в этом году в 9,6 миллиарда рублей.