Средний Урал ворвался в ТОП проблемных регионов по ОСАГОСегодня в 10:13
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Убыточность автогражданки в регионе растет.
Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов по итогам 2017 года. В первой "двадцатке" списка - Челябинская область, поднявшейся с 7-го места на 14-е, и Свердловская область, прибавившая за год 19 пунктов и занявшая 13-е место.
В прошлом году средняя выплата по страховым случаям на Среднем Урале выросла с 69 906 до 77 305 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РСА. Также в регионе увеличилось соотношение судебных расходов к основному требованию с 96% до 129% и поднялся уровень расходов на ведение дел - с 84% до 95%.
В числе новичков антирейтинга оказались также Приморский край (9 место, +21 пункт), Астраханская область (15 место, +11), Воронежская область (17 место, + 4), Красноярский край (17 место, +18), Дагестан (19 место, +6), Ярославская область (20 место, +9). В числе лидеров - Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область.
"Почти все общероссийские показатели демонстрируют рост. Это означает, что картина в ОСАГО не меняется, кризис нарастает, мошенничество усиливается, несмотря на предпринимаемые меры. Причем ситуация по России очень неравномерная - в ряде регионов эти показатели зашкаливают. Например, в 13 субъектах РФ средняя выплата выше 100 тысяч рублей, в том числе максимальная величина - 160 тысяч рублей. Годом ранее таких регионов с зашкаливающими средними выплатами по ОСАГО было почти в два раза меньше", - заявил президент РСА Игорь Юргенс.
По его мнению, в ухудшении обстановки виноваты юристы, которые, как правило, действуют по следующей схеме: выкупают у пострадавших в ДТП права требования к страховщикам, а затем обращаются в суды и "сдирают" с компаний значительно большие суммы, чем они должны были заплатить.
"Проблема криминального автоюризма в ОСАГО до 2012 года не стояла так остро, поскольку большого бизнеса на этом сделать было невозможно. Выплаты через суд были малыми. Однако в 2012 году на этот вид страхования распространилось действие закона о защите прав потребителей в части штрафов, неустоек и пени. Эта ситуация дала простор для злоупотребления правом людям, которые могут пользоваться лазейками в законодательстве. Получилось, что стоимость услуги по ОСАГО (в настоящее время около 6 тысяч рублей по России), средняя выплата в ОСАГО и размеры штрафов в десятки и сотни тысяч рублей стали совершенно несоразмерны", - отметил Юргенс.
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