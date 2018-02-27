За полгода.

Средний чек россиян в магазинах вырос на 31% с июля 2017 года. В январе 2018 года в среднем граждане стали тратить 675 рублей за один поход в торговую точку, сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Платформы ОФД" Сбербанка, который получает информацию напрямую от онлайн-касс.

При оплате кредитными картами россияне тратят в среднем 970 рублей – на 18% больше, чем полгода назад. Кредитками пользуются, если нужно оплатить электронику, косметику, верхнюю одежду, лекарства и зоотовары. Наличными жители страны оплачивают дешевые продукты, сигареты, слабый алкоголь и автотовары, передает "Уралинформбюро".

Эксперты в росте среднего чека видят улучшение материального положения россиян и повышение их уверенности в будущем. Потребительская активность увеличивает продажи и приводит к увеличению производства. По прогнозам исследователей, российская экономика в I квартале 2018 года вырастет на 1,2%.