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Траты россиян в магазинах выросли на третьСегодня в 09:51

За полгода.

Средний чек россиян в магазинах вырос на 31% с июля 2017 года. В январе 2018 года в среднем граждане стали тратить 675 рублей за один поход в торговую точку, сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Платформы ОФД" Сбербанка, который получает информацию напрямую от онлайн-касс.

При оплате кредитными картами россияне тратят в среднем 970 рублей – на 18% больше, чем полгода назад. Кредитками пользуются, если нужно оплатить электронику, косметику, верхнюю одежду, лекарства и зоотовары. Наличными жители страны оплачивают дешевые продукты, сигареты, слабый алкоголь и автотовары, передает "Уралинформбюро".

Эксперты в росте среднего чека видят улучшение материального положения россиян и повышение их уверенности в будущем. Потребительская активность увеличивает продажи и приводит к увеличению производства. По прогнозам исследователей, российская экономика в I квартале 2018 года вырастет на 1,2%.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
в курсе Сегодня в 11:04

Это цены выросли, а не активность граждан. Мы же всё равно есть хотим, независимо от того, сколько денег надо тратить, просто экономим на другом, вот и всё.

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