×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские власти закредитуют область на 12,5 миллиарда рублейСегодня в 10:24

  • Текст

Чтобы покрыть дефицит.

Правительство Свердловской области намерено взять кредиты на 12,5 миллиарда рублей (это треть бюджета Екатеринбурга). Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и расплату с прошлыми долгами.

Соответствующие 15 заявок были размещены 26 февраля на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро". Заказчиком выступает департамент государственных закупок Свердловской области. Аукционы, на которых определят подрядчиков, пройдут 26 марта.

Займы рассчитаны на 4-5 лет, при этом на покрытие процентов по кредитам регион готов потратить 4,7 миллиарда рублей. По контракту заказчик вправе не использовать предоставленные ему резервы до конца, а также погасить кредит досрочно.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×