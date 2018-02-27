Чтобы покрыть дефицит.

Правительство Свердловской области намерено взять кредиты на 12,5 миллиарда рублей (это треть бюджета Екатеринбурга). Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и расплату с прошлыми долгами.

Соответствующие 15 заявок были размещены 26 февраля на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро". Заказчиком выступает департамент государственных закупок Свердловской области. Аукционы, на которых определят подрядчиков, пройдут 26 марта.

Займы рассчитаны на 4-5 лет, при этом на покрытие процентов по кредитам регион готов потратить 4,7 миллиарда рублей. По контракту заказчик вправе не использовать предоставленные ему резервы до конца, а также погасить кредит досрочно.