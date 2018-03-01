"Горэнерго" займется прокуратура.

Счетная палата Нижнего Тагила по итогам проверки за 2017 год уличила МУП "Горэнерго" в нарушениях на сумму свыше 110 миллионов рублей. Такова суммарная стоимость 181 объекта недвижимости, переданного муниципальному предприятию администрацией города без права хозяйственного ведения на это имущество.

Установлено, что МУП "Горэнерго" незаконно пользуется земельными участками и сетями теплоснабжения в переулке Оплетина, а также не соблюдает правила ведения реестра муниципального имущества.

Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района, главе Нижнего Тагила Сергею Носову и депутатам гордумы, уточнили "Уралинформбюро" в Счетной палате города.

МУП "Горэнерго" с 2011 года проходит процедуру банкротства. В 2014 году предприятие признали несостоятельным и открыли конкурсное производство.